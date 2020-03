Município gurupiense divulga plano de contingência para enfrentamento do coronavírus

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, elaborou o Plano de Contingência para controle e enfrentamento da Covid-19 no município. As ações têm sido intensificadas e a cidade segue sem nenhum caso confirmado da doença até o momento.

Da Redação

O Plano de contingência tem como objetivo descrever todas as ações de Vigilância e Atenção em Saúde no município frente a um caso suspeito ou confirmado de coronavírus, bem como a assistência a essas pessoas de forma a minimizar os riscos de transmissão a familiares, outros pacientes e aos profissionais da saúde.

As metas do plano são: Minimizar riscos à população frente a um caso suspeito de COVID-2019; Divulgar informações em saúde; Estabelecer estratégias de Comunicação de Risco; Orientar a adoção de medidas preventivas e indicação de uso de EPI; Orientar o manejo do paciente na rede; Estabelecer o fluxo de atendimento ao paciente; Estabelecer o fluxo de coleta para exame e Orientações gerais sobre a doença.

Para isso, todos os profissionais de saúde do município estão sendo instruídos e treinados a saber como agir em casos suspeitos da doença.

Estrutura

O Plano também traz o que o município tem feito em relação as estruturas das unidades de saúde em casos suspeitos de Covid-19. Inclusive, um novo espaço foi criado especificamente para a triagem de pacientes com os sintomas da doença, que será a Triagem Municipal COVID-19.

UBSs: Em cada Unidade Básica de Saúde foi implementada uma sala de isolamento para realizar os atendimentos dos pacientes suspeitos de infecção por COVID-19.

SAMU: Foi disponibilizado 1 Unidade de Suporte Avançado para uso exclusivo com pacientes suspeitos ou confirmados de COVID-19.

UPA: Realizada adequações na recepção respeitando o dimensionamento previsto e criação de 03 salas de isolamento com capacidade para 6 leitos, onde serão atendidos os casos suspeitos de leve a moderada gravidade.

Triagem Municipal COVID-19: Espaço criado para atendimento de casos leves da doença e triagem dos casos para redirecionamento a outros setores. Os atendimentos serão realizados nesta estrutura a partir da próxima terça-feira (31).

Lembrando que os serviços de saúde vêm atendendo a todas as orientações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, todos os protocolos de atendimento ao público, sempre dando orientações de como proceder nas diversas necessidades assistenciais.