Município faz parceria com UnirG e UFT para produção de álcool em gel

Da Redação

Diante das circunstâncias atuais, causadas pela pandemia do coronavírus, pelas quais passam o mundo todo, e as recomendações de cuidados com a higiene das mãos e dos objetos e superfícies, em Gurupi, a gestão municipal formou parceria com as Instituições de Ensino (IEs) Universidade de Gurupi – UnirG e Universidade Federal do Tocantins (UFT) e com o apoio do Comitê Gestor de prevenção ao coronavírus para a produção de álcool em gel. A prefeitura disponibilizará os reagentes necessários e as universidades utilizarão os seus laboratórios e profissionais para a criação do produto. A ideia, neste primeiro momento é suprir as instituições, bem como oferecer gratuitamente para a população carente.

O prefeito Laurez Moreira destacou a importância de desenvolver a ação. “A iniciativa é inovadora, econômica e ajudará na prevenção e combate ao vírus, já que o álcool em gel tem sido um produto raro de encontrar nas farmácias devido à alta procura neste momento. É uma solução que sairá bem mais em conta ao município e irá trazer um benefício enorme para a saúde da população gurupiense, já que o nosso objetivo, além do consumo pelas instituições, é distribuir nos bairros de Gurupi. Atitudes como esta são valiosas em um momento delicado que o país enfrenta e podem fazer toda a diferença no combate ao coronavírus”, assegurou.

O secretário de Saúde do Município, Gutierres Torquato, ressaltou a necessidade de trabalhar para a prevenção do vírus, mesmo não tendo confirmações na cidade. “Apesar de em Gurupi ainda não haver confirmações de casos, estamos preocupados com a falta de álcool em gel que já tem assolado as nossas farmácias, então entendemos a necessidade de dar uma solução para esta problemática. A gestão está construindo uma parceria com a UnirG e com a UFT, na qual fornecerá os reagentes e elas produzirão o álcool em gel, para que possamos atender as necessidades das instituições, das Unidades de Saúde e também as necessidades da comunidade gurupiense. É um projeto extremamente importante, acredito que será uma referência para o Tocantins, temos dois laboratórios na UnirG, outro na UFT, tenho certeza que irão contribuir significativamente, para que a gente possa trabalhar na prevenção e lutar todos juntos contra a proliferação do vírus. Estamos preocupados e com essa ação conseguiremos melhorar as condições da nossa comunidade”, disse.

Desde esta quinta-feira, 19, professores do curso de Farmácia da UnirG e alguns farmacêuticos do município, juntamente com a reitora da instituição e responsável técnica pela produção, Sara Falcão, estão trabalhando para a produção do álcool em gel. Segundo a reitora, o momento é de buscar formas de ajudar na prevenção do vírus. “O Comitê Gestor viu que a UnirG poderia colaborar, no sentido de manipular esse produto, e destinar aos profissionais que trabalham tanto na UnirG, quanto no Município, e também à população mais carente da cidade, que não tem acesso ao produto. Então é uma forma de prevenção, de cuidar dos nossos servidores e da nossa população”, afirmou.

O diretor do Câmpus da UFT de Gurupi, Rodrigo de Castro Tavares, também fechou parceria com a prefeitura e disse que colaborará com o projeto. “A universidade é parceira da prefeitura em vários projetos, e estamos sempre abertos a novos. Temos capacidade para produzir, temos corpo técnico especializado, professores da área química, técnicos de laboratórios, então podemos sim contribuir”, afirmou.