Município do interior do Tocantins realiza Campanha “Araguaia 2020 sem aglomeração”

Ação está sendo desenvolvida em Juarina (TO), município fica às margens do Rio Araguaia.

Entre os destaques do Tocantins no enfrentamento ao novo Coronavírus está o município de Juarina. Localizada a 332 km de Palmas e com uma população média de 2.500 habitantes, a cidade até o momento conta apenas com um caso confirmado de COVID-19. E para manter esse índice baixo, durante todo esse mês de julho está sendo realizada a Campanha “Araguaia 2020 sem aglomeração”, o objetivo é conscientizar os turistas e os moradores para que visitem as pousadas, os ranchos, a Praia do Girassol e os seus familiares em um momento mais seguro para todos.

Para isso, ações pontuais estão acontecendo, um exemplo são as tendas instaladas nas entradas da cidade onde está sendo feito um controle de pessoas das 7h às 18h, dedetização dos veículos e no último final de semana foi feita entrega de álcool em gel para as pessoas. Uma equipe da Secretaria da Saúde local está responsável pela conscientização dos moradores da cidade e dos turistas donos dos ranchos às margens do rio, alertando sobre a importância de ficar em casa.

Só neste final de semana mais de 100 ranchos foram visitados pela equipe da Secretaria da Saúde e 365 veículos foram abordados. Segundo o prefeito do município, Ivo Diniz, esse é um momento delicado para todos, pois o mês de julho sempre foi um momento de confraternização no município, mas que nesse ano as pessoas terão que fazer esse esforço pensando em si e nos outros.

“Para nós do município é algo muito ruim o fato de termos que pedir para que as pessoas não venham para o Araguaia, pois todos os anos fazemos justamente o contrário disso sempre incentivamos para que venham à praia, visitem seus familiares e que invistam nas pousadas e nos ranchos, até porque além de ser muito bom receber todos é algo que movimenta a economia local. Mas esse ano o nosso pedido é para que fiquem em suas casas”, reforça Ivo.