Mulheres são presas após serem flagradas tentando entrar com celulares e drogas em Presídio de Cariri Avalie esse post Avalie esse post

O flagrante aconteceu neste domingo (19) no momento da visita aos detentos do Presídio Agrícola Luz do Amanhã, em Cariri. Cinco mulheres foram presas.

Por Régis Caio

Segundo informações da Secretaria de Cidadania e Justiça, duas mulheres foram flagradas tentando entrar na unidade prisional com celulares. Os aparelhos estavam camuflados em alimentos.

Já outras três mulheres foram detidas tentando entrar com drogas. Os entorpecentes estavam escondidos nos corpos das suspeitas após elas passarem por um raio-x corporal.

Todas as envolvidas foram levadas para a delegacia de flagrantes de Gurupi. A secretaria não divulgou o nome das acusadas.