Mulher suspeita de furtar farmácia é presa em Gurupi

A Polícia Militar prendeu na tarde desta sexta-feira (24) em Gurupi uma mulher suspeita de furto.

Por Régis Caio

A acusada foi detida pelos militares na rua 13. De acordo com a polícia, ela é suspeita de furtar uma farmácia no centro de Gurupi. O crime foi registrado por câmeras de segurança, que mostram a mulher subtraindo os pertences do estabelecimento e colocando em uma bolsa. A ação foi rápida que os balconistas não perceberam o crime.

Ainda segundo a PM, a mulher é investigada em outros furtos ocorridos em farmácias de Gurupi e região, agindo em parceria com outras pessoas que davam suporte as práticas delituosas. Ela foi encaminhada para a delegacia de flagrantes da cidade.