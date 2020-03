Mulher é presa suspeita de roubo em Gurupi

A mulher confessou a autoria do crime e disse que utilizou um pedaço de cano sob a camiseta para impor ameaça à vítima e em seguida subtrair o seu aparelho celular.

Da Redação

A Polícia Militar (PM) prendeu na noite desta segunda-feira, 30, em Gurupi, uma mulher, 24 anos, acusada de roubo a transeunte. Uma motocicleta Honda C-100 Biz, cor branca, utilizada na prática delituosa foi localizada em poder da autora, que também portava consigo uma porção de produto entorpecente análoga à maconha.

O crime aconteceu na Rua 19, Qd. 18, na Vila Alagoana, região Oeste. Na ocasião, outra mulher que se encontrava na praça da Bíblia foi ameaçada pela autora, que juntamente outro comparsa praticaram o crime. Ainda, conforme a vítima, o casal de delinquentes trafegava na motocicleta, momento em que a surpreenderam e a ameaçaram com um objeto que a autora portava sob a camiseta, roubando-lhe o seu aparelho celular.

Após a subtração os autores se evadiram na motocicleta, porém a vítima anotou a placa do veículo e repassou para a PM, após acioná-la acerca do delito.

Durante as diligências, que contou com informações da Agência Local de Inteligência – ALI e intervenção através da Força Tática de Unidade, a mulher foi localizada e presa no setor Aeroporto; entretanto, o outro comparsa se evadiu.

A autora confessou o crime e recebeu voz de prisão em flagrannte, conduzida juntamente com todo o material apreendido, sendo apresentados na delegacia Central de Flagrantes para as devidas providencias.