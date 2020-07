Mulher é levada para a delegacia após descumprimento de Decreto relativo a COVID -19 em Gurupi

Na noite do último sábado, 25, uma mulher de 35 anos foi detida e conduzida pela Polícia Militar de Gurupi para delegacia. A detenção ocorreu em um bar localizado na Avenida Piauí entre as Ruas 15 e 16, Centro da cidade, após ela descumprir o Decreto Municipal relativo à Covaid-19.

Da Redação

Uma equipe da PM fazia patrulhamento no centro da cidade e verificou que o estabelecimento comercial estava aberto e várias pessoas nas mesas consumindo bebida alcoólica. Os policiais procuraram a proprietária e a informaram do descumprimento da Lei, orientaram que fechasse o bar e caso mantivesse as mesas e os consumidores, as medidas cabíveis seriam tomadas.

A proprietária demonstrou-se exaltada e começou a desrespeitar os policiais que a abordavam. Diante da situação, ela foi detida e conduzida à delegacia da Polícia Civil de Gurupi para os procedimentos cabíveis.