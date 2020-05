Muito modão sertanejo para ajudar os músicos do Tocantins

Live “Com Solidariedade O Show Nunca vai Parar”, da dupla Marlon e Muriel, vai arrecadar doações à classe musical do Estado, que não pode trabalhar por conta das medidas de combate ao coronavírus.

por Redação

Se tem uma categoria de profissionais prejudicada pela pandemia do novo coronavírus, essa é a dos músicos. Os artistas foram os primeiros a serem atingidos pela paralisação dos eventos e serão os últimos que poderão voltar às suas atividades profissionais. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o isolamento social se faz necessário, assim, a classe fica sem ter como ganhar o pão de cada dia.

A dupla Marlon e Muriel, dois artistas conhecidos do sertanejo tocantinense, decidiram realizar uma live no próximo sábado (2), intitulada “Com Solidariedade o Show Nunca Vai Parar”, para arrecadar doações, que serão destinadas exclusivamente aos músicos de todo o estado e suas famílias. “Sem música perdemos nossa identidade, nossa história e alegria”, destacou Muriel.

E no repertório, só modão, daqueles bem apaixonados e conhecidos de todo o público. A ideia da dupla é que o público possa se divertir, recordar a felicidade que a música pode proporcionar, e ainda por cima ajudar os profissionais, que não podem mais fazer o que mais sabem.

A live de Marlon e Muriel começa às 15h no YouTube que você pode acessar e se inscrever pelo link: https://www.youtube.com/channel/UCorjdZLUIDhX-l7CFdhgL9w e ainda servirá de esquenta para a da dupla Jorge e Mateus, que vai ao ar às 17. As doações serão feitas através de uma conta oficial e tudo o que for arrecadado vai para a classe musical.

Participe, sua contribuição é fundamental para todos que vivem a música e principalmente da música. Com solidariedade, o show nunca vai parar!

Sobre Marlon e Muriel

Duas das mais conhecidas vozes do sertanejo tocantinense se reuniram em 2019, para formar a dupla Marlon e Muriel. Os primos de Araguatins, depois de muitos anos de sucesso em outras duplas, decidiram se unir numa parceria referência para levar o talento tocantinense para todo o Brasil.

Marlon e Muriel regravaram a música Amor de Cama, música de trabalho da dupla que é de autoria de Marlon e foi gravada a primeira vez em 1999, pela antiga dupla Marlon e Daniel.

Live “Nunca vai parar” de Marlon e Muriel

Quando? Sábado, dia 2 de maio, às 15 horas

Onde? YouTube https://www.youtube.com/channel/UCorjdZLUIDhX-l7CFdhgL9w

Por quê? Arrecadar doações para ajudar os músicos do Tocantins

Conta para as doações:

Banco do Brasil

Ag. 2781-2

Cc. 22485-5

Adão Eustáquio Barbosa

CPF: 620148201-63