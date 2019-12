MPTO denuncia 28 pessoas integrantes de facção criminosa no Tocantins Avalie esse post Avalie esse post

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) denunciou, no último dia 17, 28 pessoas integrantes de facção criminosa, responsáveis por crimes violentos no Tocantins. As investigações apontam que a organização criminosa é responsável por diversos crimes, tais como tráfico de drogas, homicídios, roubo, estelionato, extorsão mediante sequestro e outros.

Da Redação

A organização foi desarticulada pelas Polícias Federal e Civil, no mês de novembro, durante a operação 5º Selo, onde foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão e 28 mandados de prisão preventiva em Araguaína e Nova Olinda. Segundo a Polícia, as investigações começaram após o roubo mediante sequestro efetuado na agência de Itacajá, no mês de outubro.

A ação penal aponta o envolvimento de cada denunciado no interior da organização criminosa, informações que foram extraídas de uma lista encontrada durante cumprimento de mandados de busca e apreensão, com dados das pessoas cadastradas, a posição e a função de cada um, além de dados em grupos de whatsapp. Alguns já se encontram presos em presídios no Tocantins e em outros estados.