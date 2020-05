Movimentação nas ruas de Gurupi lembra véspera de Natal

A semana que comemora o Dia das Mães, aliada com o pagamento do Benefício Emergencial que varia entre R$ 600,00 a R$ 1.200,00, promete aquecer a economia e ao mesmo tempo poderá contribuir para acelerar casos de COVID-19 em Gurupi que nos últimos cinco dias o número passou de 04 casos para 17. Confira também um infográfico produzido pelo Portal Atitude que mostra o crescimento da curva do coronavírus em Gurupi com as datas dos Decretos.

por Wesley Silas

Segundo a Prefeitura de Gurupi não existe na cidade nenhum casos de transmissão comunitária de Covid-19 em Gurupi. Por outro lado, as informações do Comitê Gestor mostram que a curva de pessoas infectadas cresceu 325% em apenas cinco dias.

As agências bancárias continuam sendo os locais com maior número de aglomeração de pessoas neste momento crítico em que pesquisas apontam que o vírus transmite-se por meio de gotículas de pessoas infectadas, seja por espirro, tosse ou na fala e pode viajar até dois metros e ainda poderá permanecer vivo durante algum tempo em superfícies. Uma das medidas tomada pela Prefeitura foi distribuir produtos de higienização nos locais com maior aglomeração e, para garantir distanciamento das pessoas, implantou tendas com cadeiras, mas não foi o suficiente para manter pessoas afastadas das outras, conforme mostram dois vídeos com imagens de filas nas agências bancárias do Bradesco e Caixa Econômica Federal:

Preocupada com familiares que moram em Gurupi, uma moradora de Barcelona (ES) mostrou sua preocupação com as aglomerações nas ruas de Gurupi. Ela disse que acompanha as movimentações de Gurupi nas redes socais e, segundo ela, faz lembrar quando iniciou a pandemia na Espanha.

“Eu sou de Gurupi e entendo que as pessoas não têm estrutura financeira para ficarem paradas sem trabalhar. Aqui a única coisa aberta são os supermercados, postos de gasolina e farmácias. Recentemente eles autorizaram o retorno das fábricas com distanciamento. Eu vejo que em Gurupi as pessoas não estão entendendo o que seja esta pandemia e não fazem questão do isolamento. Quando bater na porta poderá ser tarde demais porque não vai ter como reverter. Se Deus não tiver misericórdia poderá morrer muita gente”, alertou a moradora. Por ter familiares residindo em Gurupi ela pediu para não ser identificada.

A Espanha lidera casos de Covid-19 na Europa. Teve 219.329 casos confirmados, 25.613 mortes e possuiu 123 486 pessoas recuperadas e 70.230 casos ativos. Enquanto o Brasil possui 110.156 casos confirmados, 7.485 mortes, 45.815 casos recuperados e 56.856 casos ativos. Entretanto, a Itália (213.013 casos e 29.315) e Reino Unido (196.239 casos e 29.502 mortes) superaram a Espanha em óbitos.