Mototaxista é baleado em bairro de Gurupi Avalie esse post Avalie esse post

O crime aconteceu na tarde desta última quinta-feira (28) no bairro Malvinas. Vítima foi levada para o Hospital Regional de Gurupi.

Por Régis Caio

Segundo informações de testemunhas, o crime foi registrado na Rua I do bairro. O mototaxista teria ido buscar um passageiro, um adolescente de 16 anos, quando dois suspeitos de moto passaram e atiraram.

O disparo acertou as costas do mototaxista, próximo a região do abdômen, que mesmo ferido ainda tentou ir no veículo até o Hospital Regional, porém chegando próximo a rodoviária ele teria caído e pedido ajuda. O Samu foi chamado e levou a vítima para a unidade hospitalar. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que Samu e Polícia Militar atendem a ocorrência.

Veja o vídeo

A Polícia Militar e a Perícia estiveram no local registrando o caso.