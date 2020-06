Morte de gatos provoca indignação e repúdio de representante do PV em Gurupi

A morte criminosa de 12 gatos no último domingo, 31, fez com que liderança do Partido Verde em Gurupi publicasse uma nota alertando as autoridades sobre os crimes envolvendo constantes mortes de felinos no setor Nova Fronteira em Gurupi. “O PV prega o respeito ao meio ambiente, como forma de desenvolvimento sustentável, e jamais irá aceitar que esse tipo de crime ocorra no nosso município”, diz Luis Cláudio Barbosa.

Em nota, o pré-candidato a prefeito de Gurupi, Luís Cláudio Barbosa, manifestou sua indignação e repúdio contra as mortes criminosas de gatos, registrada em nossa cidade, nos últimos dias.

“Pedimos também que as autoridades do poder público municipal, responsáveis pela saúde animal, tomem as providências cabíveis, para parar com essa matança monstruosa”, pontua a nota.

O que diz a lei:

Lei 9.695/98, art. 32, crimes de maus tratos contrra animais.

Detenção de 3 meses a 1 ano.

Em caso de morte do animal, a pena é aumentada em 1/3.

Confira a íntegra da nota:

O Partido Verde de Gurupi, vem a público manifestar a sua indignação e repúdio, contra a morte criminosa de gatos, registrada em nossa cidade, nos últimos dias.

Segundo informações, foram mais de 12 (doze) felinos, brutalmente assassinados na cidade, somente na semana passada, especialmente, no setor Nova fronteira.

A violência contra esses animais, está sendo feita por meios cruéis, como o envenenamento do leite e da comida oferecida aos felinos.

Esperamos que a Polícia Civil investigue e identifique os responsáveis por esse crime bárbaro, que, certamente, envergonha a população de bem dessa cidade, para que o Poder Judiciário possa julgar e condenar esses criminosos.

Pedimos também que as autoridades do poder público municipal, responsáveis pela saúde animal, tomem as providências cabíveis, para parar com essa matança monstruosa.

O PV prega o respeito ao meio ambiente, como forma de desenvolvimento sustentável, e jamais irá aceitar que esse tipo de crime ocorra no nosso município.

Sejamos todos fiscais dessa bandeira, pois uma boa convivência social, inclui respeito à nossa flora e também à nossa fauna.

Chega de violência contra os animais!!

LUÍS CLÁUDIO BARBOSA

pré candidato a prefeito do PV