Morte de estudante de medicina e filho do vereador Wendel Gomides choca gurupienses

Políticos como vereadores, deputado e prefeito Laurez Moreira e entidades como ACIG, CDL e Sindicato Rural de Gurupi manifestaram nota de pesar pela morte do estudante de medicina, Wendel Antônio Gomides Júnior, filho do presidente da Câmara Municipal de Gurupi, Wendel Gomides.

por Wesley Silas

Seis dias após perder seu pai, o vereador e presidente da Câmara de Gurupi, Wendel Gomides, sofre a perda do filho Wendel Júnior em um trágico acidente na BR-153.

“Meu desejo neste dia é que o Senhor venha confortar os corações enlutados e força para prosseguir”, lamentou o prefeito de Gurupi Laurez Moreira.

Sobre o acidente

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal o acidente foi provocado por uma colisão traseira de um gol conduzido por Wendel Júnior bateu em um Ford Fiesta, perdeu o controle do veículo, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com um caminhão que presta serviços para os Correios. Os ocupantes dos demais veículos não sofreram lesões.

O corpo do estudante foi velado na Câmara Municipal de Gurupi e o sepultamento acontece na manhã desta quinta-feira, 02, em Gurupi.