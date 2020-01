Morre Rui da Gráfica, pioneiro do município de Gurupi Avalie esse post Avalie esse post

Ruiberval Rodrigues de Morais, de 63 anos, faleceu nesta quarta-feira (01), filho de família histórica de Gurupi e pioneiro no ramo de gráfica. Rui também foi atleta de futebol e jogou no Atletico Clube Gurupiense nos anos 70 e 80.

Por Régis Caio

Rui da Gráfica, como era conhecido, faleceu após sofrer um infarto. “Um homem que viveu com muita simplicidade e muito cordial com as pessoas, um amigo de todos”, disse Jonas Barros, que era amigo pessoal de Rui.

Bastante querido, Rui foi proprietário da primeira gráfica de Gurupi, localizada na rua 1, no centro da cidade. Ele também foi atleta de futebol e jogou no Atletico Clube Gurupiense nos anos 70 e 80. Segundo amigos, ele jogava de lateral esquerdo e nunca recebeu se quer um cartão amarelo quando jogava bola.

O corpo está sendo velado no salão da funerária Santo Antônio e o sepultamento está marcado para amanhã, às 09 horas, no cemitério da Avenida Rio Grande do Sul.