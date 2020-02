Morre Florisval Mauricio aos 78 anos de câncer, pai do prefeito de Divinópolis Padre Florisvane 2 (40%) 1 vote (40%)vote

Morreu na manhã deste sábado (15), o senhor Florisvale Mauricio, de câncer. Seu Florisval lutava a 5 anos, contra a doença. Na noite da ultima terça – feira (11), o idoso foi levado às presas pelo filho prefeito, para o hospital Dr. Alfredo de Oliveira Barros, em Paraíso do Tocantins, após o estado de saúde dele se agravar. Em nota o deputado Zé Roberto Lula, lamentou a morte do pai do prefeito Padre Florisvane.

por Redação

Durante toda a luta contra o câncer, o gestor não se pronunciou publicamente sobre o estado de saúde de seu Florisval, que já tinha perdido um filho de 22 anos, também de câncer. O prefeito de manifestou por meio de nota oficial. No documento, o alcaide afirma tristeza pela perda do genitor, e ressalta o legado do aposentado.

Florisval Mauricio Cerqueira, era natural de Lizarda – TO tinha 78 anos, deixa viúva a esposa dona Maria José e 10 filhos. O sepultamento será neste Domingo (16), na fazenda Brejo da Solta, no município de Lizarda – TO.

Nota de luto oficial

“Estou muito triste pela perda do meu pai, deixou muito legado, criou os filhos com dedicação e educação. Agradeço a Deus por ter convivido com ele. Foi tocador de sanfona, alegrou muitas rezas no sertão de Lizarda – TO e fez alegria, de muita gente”

NOTA DE PESAR

Recebi com pesar, na manhã deste sábado, 15, a notícia do falecimento de Florisval Maurício, pai do atual prefeito de Divinópolis, Padre Florisvane (PSD).

Neste momento de dor, rogamos ao Pai que dê o conforto espiritual aos familiares, e que o Sr. Florisval seja descanse em paz na morada eterna.

Zé Roberto Lula

Deputado Estadual

Sem links relacionados.