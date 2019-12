Morre desembargador Liberato Póvoa Avalie esse post Avalie esse post

O desembargador aposentado Liberato Póvoa faleceu na madrugada desta quarta-feira, 25, aos 75 anos. Liberato é natural de Dianópolis, escritor e também colunista.

Da Redação

Ele tinha 75 anos e lutava contra um câncer na bexiga, o que gerou várias outras complicações na saúde. O velório, a partir das 14 horas, no Jardim das Palmeiras; e o sepultamento, às 10 horas desta quinta-feira, 26, ocorrerão em Goiânia.

O governador do Estado divulgou uma nota de pesar pelo ocorrido.

Nota de Pesar

Recebi com pesar a notícia do falecimento do desembargador aposentado, Liberato Costa Póvoa, ocorrido neste dia 25, em Goiânia.

Como integrante do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, o desembargador Liberato Póvoa ocupou cargos de destaque como o de Presidente, Vice-Presidente e Corregedor-Geral da Justiça; além de ter sido Professor de Direito Internacional na Fundação Universidade do Tocantins (UNITINS); e também membro fundador da Academia de Letras Jurídicas do Estado do Tocantins

Rogo a Deus para que conforte familiares e amigos neste momento de grande comoção.

Mauro Carlesse

Governador do Estado do Tocantins