Morre de câncer o locutor Asa Branca

Em 2014 a reportagem do Portal Atitude teve o prazer de entrevistá-lo quando ele esteve em Gurupi a convite da família Stival e mostrou ser um grande ser humano, após ter algumas fases polêmicas em sua vida.

Por Wesley Silas

O locutor de rodeio, Waldemar Ruy dos Santos, conhecido como Asa Branca, morreu nesta terça-feira (4), aos 57 anos de idade, após sua batalha contra o câncer na mandíbula.

Segundo informações da revista Quem, na fase terminal da doença, Asa Branca já não se alimentava e não reconhecia seus familiares e amigos.

No ano de 2014, quando esteve em Gurupi A convite do empresário José João Stival, para Exposição Agropecuária, ele comentou ao Portal Atitude sobre os 83 dias em que esteve em um hospital para recuperar da doença do pombo. “Estou 30 anos no ramo e no ano passado fiquei hospitalizado depois de atrair a doença do pombo. (…) Jesus é o nosso Pai e temos que agradecer a Deus por estarmos presentes em Gurupi” disse.

Em 2017 ele foi diagnosticado com câncer, que estava em estágio avançado. O tumor maligno de orofaringe, foi localizado na parte de trás da boca, e que incluía a língua, a amígdala e as partes lateral e posterior da garganta.

Trajetória

Waldemar Ruy dos Santos, conhecido como Asa Branca (Turiuba, 19 de Abril de 1962) é um locutor profissional de rodeios do Brasil.1 foi também um dos mais notórios locutores de rodeios do país.

Waldemar começou a carreira nas arenas montando em touros bravos. A carreira de peão de boiadeiro foi interrompida após um acidente, quando o chifre de um boi chegou a perfurar o pulmão, e assim se tornou locutor profissional. Uma das suas principais características nesta profissão foi em relação a sua habilidade com o microfone e a capacidade de inovar sempre, como: levar o microfone para dentro das arenas, trazendo assim mais emoção ao público dos rodeios, inovou também nas aberturas de rodeios com atrações e apresentações especiais como a presença do cavalo e do helicóptero, assim se tornou um mito dentro do rodeio e era sempre convidado para participar de programas e fez até pontas em novelas, como Mulheres de Areia e O Rei do Gado.