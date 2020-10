Morre aos 52 anos, comunicador Nogueira Júnior

Faleceu neste sábado (11) um dos pioneiros da comunicação tocantinense, o comunicador Nogueira Júnior, vítima de um infarto.

por Regis Caio

Colegas de imprensa e políticos lamentaram a morte do comunicador que foi vítima de um infarto. Nogueira era natural do Maranhão, mas escolheu o Tocantins para morar e construir sua carreira.

Ele ficou conhecido em todo estado nos anos 90 pelo estilo irreverente de apresentar programas de TV e teve como característica o bordão “A taboca vai rachar”.

Nogueira trabalhou em Palmas e Gurupi atuando em vários veículos de comunicação. Em 2014 entrou na política e candidatou-se a deputado estadual, porém não teve êxito.

Segundo o site Gazeta do Cerrado o velório será neste domingo no sistema drive in.