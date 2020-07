Moradores e servidores denunciam situação crítica do Hospital Regional de Dianópolis

Durante este período de Pandemia, o Portal Atitude recebeu nesta semana denúncias contra o Hospital Regional de Dianópolis, sudeste do estado. “Quem tem levado o hospital nas costas é a enfermagem”, relata um denunciante.

Por Régis Caio

“Estamos passando por uma das maiores dificuldades desde que entrei no Hospital. Está muito difícil trabalhar, assumi pacientes graves, sem médico, sem técnico de raios-x, sem motoristas e técnicos parados por falta de pagamento e vai passando os dias e nada é resolvido, e os plantões com muitas emergências, muito estressante pra gente”, disse um denunciante que não quis ser identificado.

Ainda segundo o denunciante quem tem levado o hospital nas costas é a enfermagem. “Os médicos que por ventura aceitam vir aqui dar alguns plantões, jamais voltam pela falta de retaguarda, pela falta de especialista, pela falta constante de ambulâncias, pela falta de profissionais no raio-X. A maioria sai traumatizado daqui, pois são plantões puxados para um profissional só, ainda mais com a covid-19 em pleno pico”, relata.

A denúncia aponta também que os motoristas e técnicos da unidade e que transportam os pacientes de atendimento especializado, estão sem receber salário desde fevereiro. “Já ganham pouco e com esse pouco tem que custear a estadia na capital ou em Porto Nacional. Ou seja, estão pagando pra trabalhar”, disse um outro servidor para o portal Atitude.

Moradores da cidade e que estão com familiares internados no hospital relatam que tem pacientes grave com Covid-19 e que não estão sendo transferidos para lugar nenhum por falta de vaga.

“O Hospital está sem médico para cuidar, não tem vagas para transferência, meu primo está internado lá e está sofrendo. Nossa família está preocupada com a situação, pois não tem estrutura nenhuma”, disse André Filho, que é morador da cidade.

O Portal Atitude entrou em contato com a Secretaria de Comunicação do Estado do Tocantins e até o momento não obteve resposta sobre a situação em Dianópolis.