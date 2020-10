Moradores do povoado do Trevo da Praia poderá ficar sem poeira, casos as promessas se cumpram

Dois dias após o governador Mauro Carlesse ter ido ao povoado do Trevo da Praia com máquinas da AGETO para anunciar o pavimentação da TO-365, o candida a prefeitura de Gurupi, garantiu que irá asfaltar 100% do povoado, caso ele vença a eleição.

Por Wesley Silas

O povoado do Trevo da Praia possui baixíssima densidade eleitoral, bem abaixo de muitos setores de Gurupi. Porém fica localizado numa região com maior extensão territorial do município de Gurupi, onde há carência de quase tudo, como comunicação (sem telefonia), falta de perspectiva para jovens devido a falta de emprego e de um política voltada para o desenvolvimento daquela região, onde algumas famílias dormem ser ter o que comer no dia seguinte.

A região fica nas margens do Rio Tocantins onde há muitas fazendas com pouca produtividade e com capacidade para o turismo por meio das riquezas das praias, como a famosa praia do Jacaré que fez sucessos no ano de 1990 com shows de bandas de renome nacional daquela época como Zizi Posse.

Vinte anos depois daquela temporada, a região voltou, mais uma vez, aos holofotes das campanhas eleitorais e a pavimentação da TO-365, algo mais desejado pelos moradores da região foi marcado a data para começar durante uma visita do governador Mauro Carlesse na última sexta-feira com a presença da Secretária de Infraestrutura e do presidente do AGETO que levou maquinário para iniciar a obra.

Dois dias depois o prefeito de Gurupi, acompanhando pelo seu candidato, Gurierres Torquato fizeram um comício com a promessa de pavimentar todas as ruas e avenidas do Distrito, caso for eleito.

“Gurupi já está ficando 100% asfaltada e agora é hora de cuidar ainda mais da zona rural do nosso município”, disse o prefeito.

Por sua vez, Gutierres se comprometeu em criar a Secretária da Agricultura, em aumentar o trabalho da patrulha mecanizada para recuperar as estradas vicinais, asfaltar 100% do povoado, construir uma praça com academia ao ar livre, trazer internet e rede de telefonia para o Trevo da Praia.

Enquanto isso, a comunidade espera que as promessas se cumpram no futuro e assim possa ascender uma luz de esperança às famílias que moram naquela comunidade.