Moradores do bairro Campo Bello são beneficiados pela segunda Horta Comunitária de Gurupi

Com o apoio do Projeto Social – Horta Comunitária, da Universidade Federal do Tocantins (UFT), Campus Gurupi, Cooperfrigu Foods e Grupo Marrafon, a comunidade do bairro Campo Bello, Região Sudoeste de Gurupi, cultivam a segunda Horta Comunitária, que busca promover e incentivar a conscientização da produção de alimentos sem agrotóxicos, ofertando uma alimentação saudável e frescos.

Da Redação

O Projeto Social – Horta Comunitária tem o intuito de contribuir na boa alimentação das famílias com poucas condições financeiras. Portanto, não gera renda. O objetivo visa para as famílias cadastradas do bairro Campo Bello, sendo que a própria comunidade cultiva, planta e limpa.

Foram plantadas em vários canteiros, mudas de verduras e legumes. A comunidade pretende colher; alface, couve, cebolinha, salsinha, rúcula, coentro, mandioca, abóbora cabotiá e sertaneja, jiló, pepino, berinjela e repolho.

De acordo com o morador Alfeu Protásio, um dos líderes do projeto social, disse que inicialmente têm 20 famílias cadastradas, e que em breve beneficiará mais famílias, conforme a demanda.

“A horta comunitária é muito importante para o bairro, além de ajudar as famílias ofertando alimentos nutritivos cultivado por eles mesmos. Agradecemos todos os nossos parceiros, por contribuir na estrutura da horta com o preparo do terreno, adubação, instalação de canteiros, sistema de irrigação, fornecimento de sementes, mudas e o adubo orgânico”, explicou Alfeu Protásio.