Moradores denunciam aglomeração de pessoas em represa de Gurupi, PM acaba com a farra

Com o aumento nos casos de Covid-19 em Gurupi, pessoas são flagradas se aglomerando em uma represa da cidade na tarde deste domingo (28).

Por Régis Caio

Em um vídeo mostra várias pessoas curtindo a tarde de domingo na represa do Jardim das Bandeiras. Todas estão aglomeradas e sem máscaras.

Veja o vídeo



A Polícia Militar foi acionada por moradores do bairro e foi até o local, acabando com a movimentação na represa. O comandante do 4° BPM, Jaime Porfírio, também participou da ação desta tarde, impedindo pessoas de se aglomerarem em tempo de pandemia.