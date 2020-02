Moradores comemoram retorno da balsa entre Araguacema (TO) e Santa Maria da Barreiras (PA) no Rio Araguaia. Avalie esse post Avalie esse post

Após a suspensão do embargo da balsa que faz a travessia de Araguacema- TO ao Pará, no Rio Araguaia que há quatro anos estava paralisada está pronta para voltar às atividades. A liberação aconteceu depois da união entre moradores de Araguacema (TO) e Santa Maria da Barreiras (PA) que usaram um grupo de whatsapp e receberam o apoio da senadora Kátia Abreu (PDT) e da deputada federal Dorinha Seabra (DEM).

por Wesley Silas

De acordo com o ativista, João Nilson Lima do Carmo, a prefeitura de Santa Maria da Barreiras (PA) está fazendo os últimos ajuste para que a balsa possa retornar a funcionar e assim quebrar a barreira na divisa entre os dois estados.

“A comissão em parceria com o município Santa Maria da Barreiras (PA) conseguiu construir o aterro no porto do lado do estado do Pará para o funcionamento da balsa que iniciará, aproximadamente, dentro de 20 dias”, disse que destacou que a 4° e última etapa foi concluída por meio de um mutirão que teve a presença da comissão em defesa da balsa em parceira com voluntários, representantes da Pipes Empreendimentos e da Prefeitura de Santa Maria das Barreiras.

A liberação aconteceu depois vários meses de luta judicial, após o Ministério Público Estadual de Conceição no Pará ter embargado a balsa pelo período de quase 4 anos, por questões ambientais.

Segundo a senadora Kátia Abreu, todas as pendencia sobre a travessia da balsa foram sanadas e só foi possível acontecer após o empenho da desembargadora do [TJ] do Estado do Pará, Drª Rosileide Maria da Costa Cunha, do procurador de Justiça Dr. Leonardo, do procurador de Justiça do Tocantins, Dr. Omar, do juiz de Conceição e do grupo de whatsapp (Balsa Araguacema), assim como a deputada federal Dorinha Seabra que intermediou e liberação ambiental junto ao IBAMA em Brasília.

“Desde agosto que estamos nesta luta e agora a vitória é nossa e a balsa está liberada, a empresa está terminando a manutenção para que nós possamos, quem sabe, no dia 20 de fevereiro reiniciar os nosso trabalhos”, disse a senadora em um vídeo enviado ao grupo.