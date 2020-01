Moradora reclama e Prefeitura de Gurupi esclarece sobre prazo dado para limpeza de lotes Avalie esse post Avalie esse post

Conforme o Edital de Notificação foi publicado no Diário Oficial Nº 5.509 do dia 20 de dezembro os proprietários de terrenos não edificados em Gurupi terão até o dia 31 de janeiro. Porém, uma moradora que possui lotes no setor Parque das Acácias questiona sobre a possível cobrança a limpeza dos lotes antes do prazo estabelecido. Confira!

por Wesley Silas

A gurupiense Tânia Oliveira de Souza buscou o Portal Atitude para reclamar sobre uma suposta falta de cumprimento de prazo estabelecido pela prefeitura na limpeza de lotes. Ela lembrou que o prazo para limpeza dos imóveis dado Prefeitura de Gurupi foi até o dia 31 de janeiro de 2020, conforme edital de notificação foi publicado no Diário Oficial do Estado no dia 20 de dezembro com penalidade de ter a cobrança da limpeza feita pela prefeitura incluída no IPTU.

“Nós já tínhamos contratado uma pessoa para fazer a limpeza, mas para a nossa surpresa, antes que a pessoa fosse lá realizar o trabalho, a Prefeitura se adiantou e limpou antes do prazo que havia sido estipulado e amplamente divulgado na cidade através dos meios de comunicação. Então, gostaria de uma explicação do poder público sobre como devo proceder agora, já que não concordo em ter que pagar por essa limpeza que foi realizada arbitrariamente, já que ainda não se expirou o prazo estipulado pela própria prefeitura de Gurupi”, disse a moradora.

O que diz a prefeitura

Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, antes de terminar o prazo que é 31/01/2020, não será cobrado, somente após está data. Informou ainda que a Prefeitura pode limpar antecipadamente por motivo de segurança ou saúde pública, por isso o município não cobrará .

O Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, Mário Cesar, garantiu também que a prefeitura irá cumprir o prazo estabelecido. “Antes da desta data não será cobrado a limpeza e o prazo está aberto até o dia 31 de janeiro”, disse Márcio Cesar.

A Prefeitura informou que “conta com o envolvimento de todos para deixar a cidade limpa, bonita e livre de doenças”.