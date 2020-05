Moradora reclama de festinhas e aglomeração de pessoas na casa de vizinho

Imagine você morando com idosos em isolamento social e, ao mesmo tempo seu vizinho usa sua propriedade para provocar aglomeração de pessoas, festa barulhenta prejudicando o seu sossego e a salubridade sua e dos seus entes queridos? Este ato ilícito tem se repetido em Gurupi, como é o caso de uma morador da Avenida São Paulo que procurou o Portal Atitude para ser ouvida e ter seus direitos garantidos pelas autoridades públicas na fiscalização em situações como a dela, diante a falta de consciência da pessoas que moram ao lado, no momento em que aumentou 121,05% o número de novos casos positivos de Covid-19 nos últimos 07 dias.

por Wesley Silas

A moradora da Avenida São Paulo, Centro de Gurupi, informou que as festas são constantes e neste mês ela registrou três que duram até às 4hs da madrugada.

“Queria saber se você pode me ajudar. Moro aqui na Avenida São Paulo, entre ruas 9 e 10. Faz três semanas que acontece festas aqui na casa do meu vizinho que não está respeitando o decreto e continua aglomerado pessoas, mesmo em época de pandemia. Já liguei na ouvidoria da prefeitura e não resolveram e também na Polícia”, disse a moradora que depois retornou para informar que foi atendida pela Polícia Militar. Ele mora com os pais e sua mãe é uma idosa de 75 anos.

Em resposta aos questionamentos da moradora a Prefeitura de Gurupi voltou a reafirmar que estão suspensas, através de Decreto, festas em residências e eventos que causam aglomeração de pessoas, por período indeterminado. Acrescentou ainda que a fiscalização atem atuado no intuito de fazer cumprir o decreto e, para isso “trabalha diuturnamente”; porém, os telefones atendem no horário das 07h até às 23h.

“Os telefones estão disponíveis para denúncia na ouvidoria geral do Município, tanto o 0800 646 3366 quanto o (63) 3315-0077, no horário das 07h até as 23h. Lembrando que a fiscalização em residência depende do apoio da força pública armada e só é realizada juntamente com a Polícia Militar”, disse.

Segundo a Prefeitura, o decreto nº 590/2020, art. 3, diz que às pessoas que não cumprirem as recomendações estarão sujeitas a autuações e procedimentos previstos na legislação local, a exemplo de multas, e as penalidades previstas no artigo 268 do Código Penal Brasileiro, que dá possibilidade de conduzir pessoas que não estão cumprindo o distanciamento social e o isolamento social, sob pena de sanções criminais.