Morador mais antigo de Dueré falece aos 113 anos

Por Régis Caio

O morador mais velho da cidade de Dueré, Plácido Francisco da Silva, faleceu nesta madrugada (11) no município.

O aposentado morava sozinho desde a morte da mulher e desde então recebia cuidados diários da vizinha Alice. Plácido era natural do Piauí, mas morava em Dueré desde antes da emancipação política da cidade, que aconteceu em 1958.

A Paróquia Santo Antônio do município lamentou o falecimento. “O mesmo vivera quase 114 anos, neste mundo terreno, agora descansa em paz, a sua alma em Cristo Jesus. Receba as nossas condolências a senhora Alice que foi a cuidadora do mesmo, com muito carinho por 25 anos. As nossas solidariedades e orações a todos em Cristo Jesus”, destaca.