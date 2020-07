Morador denuncia queimada em lixão de Lagoa da Confusão

“Nós temos passado mal com esse lixão queimando sem parar é muita fumaça e a noite para dormir é difícil”, disse um morador ao Portal Atitude.

Por Régis Caio

Segundo denúncia de um morador da cidade o fogo atingiu o lixão que fica a 5 km do centro de Lagoa.

“É uma fumaça que da dor de cabeça e ânsia de vômito, não tem para onde a gente correr, pois a fumaça está em tudo que é lugar em todas as casas da cidade”, relata.

O que diz a Prefeitura

A prefeitura de Lagoa da Confusão se manifestou por meio de nota sobre esta queimada no lixão da cidade.

Nota

Sobre a queimada do lixão de Lagoa da Confusão, a Prefeitura informa que, infelizmente, esta época do ano é comum ter fogo no local. Isso ocorre, geralmente, por causa de focos de queimadas na região. Informamos ainda que em breve este lixão será extinto.

A Prefeitura de Lagoa da Confusão enviou um projeto de adequação para a Câmara de Vereadores e aguarda a apreciação dos parlamentares. O projeto tem como objetivo principal direcionar o lixo da cidade para uma estação de tratamento. A gestão aproveita a oportunidade para informar que a limpeza do local é realizada frequentemente.