Ministro Rogério Marinho visita FIETO e elogia estudo sobre as cadeias produtivas

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, visitou a sede da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO) no início da tarde desta segunda-feira, 29/06. Marinho veio ao Estado para participar da solenidade de entrega de máquinas feita pelo Governo do Estado a prefeituras do interior e abriu um espaço excepcional em sua agenda para visitar a Federação.

Por Redação

O presidente da FIETO, Roberto Pires, recepcionou a comitiva do ministro composta pelo superintendente da Sudam, Paulo Roberto Correia, o líder do Governo do Congresso, senador Eduardo Gomes, e pelos deputados federais Carlos Gaguim e Tiago Dimas, além do prefeito de Paraíso do Tocantins, Moisés Avelino. Também acompanhou a reunião o vice-presidente da FIETO, Emilson Vieira.

Roberto Pires destacou o trabalho realizado pelo ministro, em sua passagem pelo Congresso Nacional, na atuação pela aprovação de importantes reformas para o país. “É uma grande honra recebe-lo aqui pelo legado que o senhor deixou para o país com sua atuação pela aprovação de reformas, como a Trabalhista e a Previdenciária”, disse Pires que anunciou durante a reunião que a FIETO oferecerá ao ministro Marinho a Medalha do Mérito da Indústria, a maior honraria do setor.

Discutindo sobre as potencialidades do Tocantins, o presidente Roberto Pires falou do amplo estudo feito pela FIETO das oito cadeias produtivas do Tocantins e a riqueza de informação que o levantamento trouxe para o Estado. O ministro se interessou muito pelo trabalho feito pela FIETO e elogiou a ação da entidade no desenvolvimento do Tocantins. “A Federação tem um papel fundamental para o crescimento do Estado, que tem grande potencial para a agroindústria”, disse o ministro Rogério Marinho.

O líder do Governo no Congresso, senador Eduardo Gomes, também elogiou o trabalho realizado pela FIETO e destacou a importância que a entidade tem para o progresso do Estado.

Por Emerson Alencar – assessoria presidência FIETO