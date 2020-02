Ministro responde pedido de Antonio Andrade sobre BR-010 Avalie esse post Avalie esse post

O Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, respondeu a um pedido do presidente Assembleia Legislativa do Tocantins (ALETO), deputado Antonio Andrade (PTB), entregue ao presidente da república, Jair Bolsonaro, em 12 de dezembro, data da sua vinda ao Tocantins.

Por Redação

No documento, Antonio Andrade, solicitava apoio para reinício e conclusão da obra da rodovia, entre Paranã/TO e Goiatins/TO, com maior interesse no trecho entre o munícipio de Aparecida do Rio Negro/TO e a cidade de Goiatins/TO.

Segundo o Ministro, já existe um Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental (EVTEA) em andamento (avanço de 37%) na rodovia, trecho entre Santa Maria (ENTR BR-235 | ENTR TO-010 (A)/428) a Goiatins divisa TO/MA (Km 635,1 ao Km 831,9).

A resposta salienta ainda que só após finalizado EVTEA poderá ser feita a licitação para início da obra e que isto está condicionado à disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros, bem como da equipe técnica do DNIT ou até mesmo de diretrizes advindas do Ministério.

Para Antonio Andrade a reposta é animadora e é mais um passo em direção a realização de um sonho. “Esperamos que o projeto se concretize, sabemos que ainda existe um longo caminho a ser percorrido, mas já demos o primeiro passo”, ponderou Andrade.

Pedido do Movimento pró-BR-010

Uma comissão formada por membros do Movimento pró-BR-010 foi recebida pelo presidente da ALETO, em dezembro de 2019.

Eles buscavam apoio para a conclusão da rodovia, que possui diversos trechos sem pavimentação ou ainda por construir, principalmente no Tocantins. Segundo eles, diversas cidades da região central do Estado poderiam ser beneficiadas com a conclusão da obra.

Andrade se comprometeu a levar ao conhecimento do presidente Jair Bolsonaro a demanda e assim buscar apoio do Governo Federal.