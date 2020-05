Ministra da Agricultura diz que Agrotins 2020 100% Digital é solução adequada para discutir avanços e apresentar produtos e tecnologias

Tereza Cristina estará presente na live de abertura do evento

por Jesuino Santana Jr.

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, que estará presente junto com o governador do Tocantins, Mauro Carlesse, na live de abertura da Feira Agrotecnológica do Tocantins – Agrotins 2020 100% Digital, afirmou nesta terça-feira, 26, que a realização do evento reflete a capacidade do setor em se adaptar ao cenário que se apresenta.

“Temos que sempre buscar alternativas para vencer os desafios. É a força do agro que se apresenta. Assim como o produtor, que a cada dia mostra sua resiliência para enfrentar situações em sua rotina no campo e avança, a organização da edição da Agrotins deste ano encontrou, na plataforma digital, a solução adequada para discutir os avanços e apresentar produtos e tecnologias mais modernas para o setor”, observou a ministra Tereza Cristina.

A expectativa para o lançamento da Agrotins 2020 100% Digital é grande dentro do Governo do Tocantins, já que se trata da primeira feira neste formato lançada no Brasil.

“Esta edição já nasce histórica e ficará marcada por inúmeros motivos que cercam o momento atual no qual a sociedade vive. Estamos nos reinventando e essa força fará com que toda a cadeia do agronegócio possa ser beneficiada e também beneficie e fomente a nossa economia e o dia a dia das pessoas”, destacou o governador do Tocantins, Mauro Carlesse.

Lançamento

Com o tema “Cerrado Sustentável”, a 20ª edição da Agrotins iniciará nesta quarta-feira, 27, a partir das 9 horas, na plataforma www.agrotins.to.gov.br. A feira prossegue até a sexta-feira, 29, com programação ao vivo das 8 às 18 horas.

Além do governador Mauro Carlesse e da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a abertura do evento também receberá, de forma virtual, o secretário de Agricultura, Pecuária e Aquicultura, César Halum; e o presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Celso Moretti.

A feira contará com a participação de produtores de todo o país. A expectativa é que o volume de negócios supere a edição anterior, que movimentou R$ 2,5 bilhões.