Ministério da Saúde prevê chegada de 15 milhões de doses da vacina de Oxford até dezembro

A notícia foi dada pelo secretário de vigilância em saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Correia de Medeiros. Ele afirmou ainda que, caso os resultados dos testes sejam positivos, serão 30 milhões de doses até janeiro.

por Redação

Na terça-feira (28/7) o secretário de vigilância em saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Correia de Medeiros, deu um alento aos brasileiros, principalmente os que fazem parte do grupo de risco e convivem com o medo diário de ser infectado com a Covid-19. Em entrevista à CNN Brasil, Arnaldo Correia disse que já estão encomendadas pelo governo 100 milhões de doses da vacina contra a covid-19 da Universidade de Oxford. Ele adiantou que imunizante está na terceira fase de testes em vários países, inclusive no Brasil e, se os resultados dos teste forem positivos, 15 milhões de vacinas já chegarão no país em dezembro deste ano.

Ele informou ainda que o Brasil receberá mais 15 milhões de doses em janeiro e outras 70 milhões a partir de março.

Ele citou que o acordo firmado entre o Brasil e o Reino Unido, a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, terá acesso a tecnologia para produzir a vacina em território nacional.

Os testes da vacina no Brasil começaram no fim do mês de junho. Cerca de 5 mil voluntários participarão dos testes.

A notícia do Ministério da Saúde aconteceu no mesmo dia em que o governo da Rússia afirmou que deve lançar uma vacina contra o coronavírusem agosto. Autoridades do país disseram que trabalham para que o medicamento seja aprovado até o dia 10 do próximo mês.