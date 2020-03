Mesmo com queda na arrecadação de ICMS, cinco nomes sinalizam interesse em ser prefeito de Peixe 5 (100%) 1 vote (100%)vote

Cinco dias após o PT ter lançado o nome de Wilton Maia (PT) como pré-candidato, a deputada federal Dulce Miranda (MDB) juntamente com o presidente da Sigla, deputado Nilton Santos, lançou a pré-candidatura de Cezinha em Peixe. No bastidores da política da cidade Peixe aponta que neste ano o atual prefeito, José Augusto (DEM), irá concorrer a eleição com outros quatro nomes, entre eles a ex-prefeita Neila (PP) que tentar reverter sua inelegibilidade. Confira também comparativo da arrecadação de ICMS entre as cidades mais disputadas de sul do Tocantins

Por Wesley Silas

Caso de cenário político de Peixe não mude, a gestão do prefeito, José Augusto (DEM), será colocará em avaliação com o eleitorado da cidade na eleição deste ano em que ele poderá disputar a reeleição com nomes tradicionais da política de Peixe como o da ex-prefeita Neila (PP) que, apesar de estar inelegível, tentará garantir na justiça sua candidatura numa disputa que terá no cenário candidatos como Cezinha (MDB) e Giovanni Castro (PTB) e Major Wilton (PT).

Se por uma lado a arrecadação municipal de Peixe diminuiu nos últimos anos, assim como o número do eleitorado que nas eleições municipais de 2016 chegou a 7.364 e neste ano caiu para 6.838; por outro lado o número de interessado em administrar a cidade continua sendo concorrido em meio a um grande desafio administrativo devido a grande extensão territorial de 5 291,2 km² com enfrentamentos de problemas diversos não apenas na zona urbana, mas em assentamentos e povoados que necessitam da presença ativa do gestor público na manutenção de centenas de quilômetros de rodovias vicinais e atenção na saúde, educação e infraestrutura como pavimentação asfáltica na cidade o povoados.

Como foi lembrado acima, a queda na produção da Hidrelétrica de Peixe fez com que a arrecadação de ICMS diminuísse progressivamente de R$ 19,3 milhões em 2016, quando a ex-prefeita Neila deixou a gestão quando era fácil gerir com muito dinheiro para R$ 13,2 milhões em 2019.

Comparativo de arrecadação de ICMS nas cidades mais disputadas de sul do Tocantins

Com dívidas milionárias para ser pagas herdada de gestões anteriores e as criadas pela atuais gestões, queda em arrecadação em Peixe e Formoso do Araguaia, os candidatos que disputam as prefeituras devem abrir os olhos sobre a situação em que irão enfrentar, caso vençam as eleições.

Entre as Prefeituras mais disputadas na região, Sul, Gurupi e Cariri se destacam no aumento da arrecadação em ICMS, quando se compara o último ano da gestão anterior com a atual. Ao contrário de Peixe (área territorial 5 291,2 km²) e Formoso (área de 13.423 km²), Gurupi (área 1.836 km²) e Cariri (1.129 km²) vivem o auge no aumento progressivo na arrecadação de ICMS decorrente, ao crescimento do agronegócio.

Com extensão territorial pequena, o ICMS de Gurupi subiu de R$ 27,7 milhões, ano base 2016, quando o prefeito Laurez foi reeleito, para R$ 46,2 milhões em 2019. Enquanto Cariri comemora salto de R$ 5,8 milhões em 2016 para R$ 11,7 milhões em 2019. Levando em conta a riqueza de projetos agrícolas e do forte braço na agropecuária, Formoso do Araguaia amarga um déficit na arrecadação de ICMS com queda de R$ 10,3 milhões em 2016, ano que o prefeito Wagner foi reeleito, para R$ 9,3 milhões no seu penúltimo ano de governo. Já Peixe administra a queda na arrecadação com a diminuição da produção da Hidrelétrica.