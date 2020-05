Mesa Brasil Sesc realiza evento solidário no bairro Industrial de Gurupi

O evento foi realizado na tarde desta segunda-feira (18) no bairro Industrial de Gurupi e ajudou várias famílias carentes da região.

Por Régis Caio

A ação é uma parceria entre o Mesa Brasil Sesc e o Ministério Público do Trabalho de Gurupi que entregaram vários kits de higiene pessoal, máscaras e cestas básicas para os moradores do bairro. A iniciativa foi feita obedecendo todas as normas de segurança em Saúde, diante do quadro da pandemia generalizada no país.

“A Fecomércio adquiriu 10 mil cestas e nessa primeira etapa estamos entregando cerca de 2,500 para Gurupi. Neste período de pandemia o Mesa-Brasil está presente e contribuindo com a sociedade, que precisa deste apoio”, disse o vice-presidente da Fecomércio, Domingos Tavares.

Veja o vídeo

De acordo com a Supervisora do Mesa Brasil Sesc de Gurupi, Tatiane Barreto, foram atendidas com essa doação , o total de 1.000 famílias em situação de vulnerabilidade social, o que corresponde ao atendimento final de 4.000 pessoas.

As instituições sociais que receberam e irão e repassar às famílias esses kits de higiene, serão: o Departamento de Assistência Social Emanuel (DASE) da Igreja Assembleia de Deus; o Núcleo da Liga Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer de Gurupi; e demais entidades cadastradas no Mesa Brasil Sesc de Gurupi.