Mesa Brasil Sesc entregará 1.000 kits de higiene em Gurupi no dia 18

Fruto de uma parceria entre o Mesa Brasil Sesc e o Ministério Público do Trabalho (MPT), de Gurupi, o Programa de assistência social do Sistema Fecomércio Tocantins iniciará a entrega de 1.000 kits de higiene pessoal e domiciliar para famílias em situação de vulnerabilidade no Setor Parque Industrial da cidade. A solenidade de entrega está marcada para às 16h do dia 18 de maio, segunda-feira, na sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que fica na Rua Raimundo Correia, nº 100, Lote 01, no Setor Parque Industrial. E, como de costume, será feita obedecendo todas as normas de segurança em Saúde, diante do quadro da pandemia generalizada no país. Informações pelo telefone (63) 3301-2128.

De acordo com a Supervisora do Mesa Brasil Sesc de Gurupi, Tatiane Barreto, serão atendidas com essa doação do MPT, o total de 1.000 famílias em situação de vulnerabilidade social, o que corresponde ao atendimento final de 4.000 pessoas. As instituições sociais que irão receber e repassar às famílias esses kits de higiene, serão: o Departamento de Assistência Social Emanuel (DASE) da Igreja Assembleia de Deus; o Núcleo da Liga Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer de Gurupi; e demais entidades cadastradas no Mesa Brasil Sesc de Gurupi.

Ainda de acordo com a Supervisora do Programa, cada um desses kits de higiene contém o total de 14 itens, sendo: duas (02) águas sanitárias, três (03) cremes dentais, um (01) absorvente, quatro (04) sabonetes, um (01) shampoo, um sabão em pó, um (01) desinfetante, e um sabão em barra.

Mesa Brasil Sesc

Um programa do Sesc Nacional, o Mesa Brasil Sesc busca diminuir a fome no país. Tem como tema “pegar alimento onde sobra e levar aonde falta”. Sua missão é fazer com que os produtos e doações cheguem gratuitamente ao maior número de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Atua por meio de parcerias com supermercados, atacadistas e outros doadores, distribuindo os alimentos recebidos entre as instituições beneficentes cadastradas no Programa, estas que fazem a entrega final desses alimentos junto às famílias necessitadas. No Tocantins, o Programa possui unidades em Palmas, Araguaína e Gurupi.

Sobre o Sesc

O Serviço Social do Comércio (Sesc) é uma entidade privada sem fins lucrativos administrada pela Fecomércio Tocantins, que é ligada a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Por meio do acesso à cultura, educação, saúde, esporte, lazer e assistência, são oferecidos serviços e ações que melhoram a qualidade de vida dos brasileiros através de suas mais de 580 unidades por todo o país.

Serviço

Assistência – Mesa Brasil Sesc em Gurupi

Ação: Solenidade de entrega de 1.000 kits de higiene no Setor Industrial

Data: 18 de maio

Horário: às 16h

Local: Igreja Evangélica Assembleia de Deus (Rua Raimundo Correia, nº 100, Lote 01, Setor Parque Industrial, Gurupi-TO)

Informações: (63) 3301-2128

