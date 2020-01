Mercado Imobiliário | Condomínio Park Resedá, um local que oferecerá segurança, conforto e lazer às famílias gurupienses 5 (100%) 1 vote (100%)vote

Lançado na manhã desta sexta-feira, 24, em Gurupi, o condomínio Park Resedá é um empreendimento imobiliário de alto padrão que terá acesso direto ao Shopping Araguaia localizado numa das regiões mais privilegiadas de Gurupi.

por Wesley Silas

Os responsáveis pelo empreendimento Ataídes Oliveira e Léo de Araújo Pinto comentaram ao Portal Atitude detalhes do Park Resedá. O prefeito de Gurupi, Laurez Moreira e o presidente da Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG), Adailton Fonseca, mostraram entusiasmo com os novos empreendimento promovidos pela inciativa privada em Gurupi.

“O Condomío Park Redesedá está devidamente regularizado e será um condomínio de alto padrão com 286 unidades (lotes) e todos acima de 400 m², com energia subterrânea, esgoto e no mês de junho quem tiver a sua casa estará com todos estas infraestrutura somada com a pavimentação asfáltica que deveria já está pronta se não fosse a chuva e com o clube bastante avançado”, disse o Ataídes Oliveira.

Segurança e localização privilegiada aos condôminos

O custo-benefício como segurança, localização privilegiada e acesso direto ao shopping center que está sendo construído nos fundos do condomínio Resedá foram destacados por Ataídes Oliveira.

“Os 286 condôminos vão ter uma entrada exclusiva para o Shopping Center. Então, o pai e a mãe poderão sair de casa que seus filhos vão estarão monitorados, no bom sentido, e protegido com segurança eletrônica e humana, seja dentro do condomínio ou quando sair do condomínio dentro do shopping. Estamos pensando inclusive em trazer um colégio de ensino fundamental aqui para dentro”, disse Ataídes.

Valor

De acordo com Ataídes os terrenos estão sendo negociados com opção de financiamento pela Caixa Econômica ou pela própria incorporadora.

“O preço a vista é na faixa de R$ 234 mil e temos financiamento próprio com a Caixa Econômica como parceira que oferece linha de financiamento em até 35 anos com prestações na faixa entre R$ 2 mil a R$ 3 mil por mês e as pessoas poderão também financiar conosco em até 60 meses. Então, facilidade para adquirir estes imóveis não há dúvidas que temos para oferecer”, disse.

O empreendedor Léo de Araújo Pinto mostrou entusiasmado com o sucesso do empreendimento.

“Eu avalio que o Parque Resedá não vai ter nenhum problema. É um novo conceito com a rede elétrica toda subterrânea, contará com água esgoto e quem comprar irá fazer um bom negócio. Tem gente muita gente de fora da cidade que estão procurando, como da cidade de Palmas”, disse.

Investimentos de mais de R$ 100 milhões na região do empreendimento

O prefeito de Gurupi, Laurez Moreira, destacou os reflexos no mercado imobiliário dos empreendimentos que estão sendo e outros que estão prestes a serem implantados nas proximidades do condomínio e do Shopping Center. A exemplo do Park Filó Moreira que em breve será construído o Centro de Atividades do Sesc com obra no valor de RR$ 28,4 milhões, entre outros empreendimentos.

“Apenas neste ano vão ser investido mais de R$ 100 milhões nesta região que envolve o shopping Center e o parque Filó Moreira e são áreas bem próximas, sem falar que vamos asfaltar todo o setor Nova Fronteira e abrir as ruas do Parque Filó Moreira. Com isso, a cidade passará a ter outro padrão e os gurupienses não precisarão mais sair daqui para frequentar estes ambientes em outras cidades”, disse o prefeito.

São extremamente bem vindos

De acordo com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG), Adailton Fonseca a cidade vive um momento positivo com evolução social com avanços no desenvolvimento econômico.

“Este é um momento importante pra nossa cidade, recebemos o Condomínio Resedá, que já se torna uma realidade e a perspectiva do Shopping Araguaia com muita felicidade, conseguimos evoluir em desenvolvimento social, mas agora precisamos caminhar para avançarmos em desenvolvimento econômico, neste sentido os dois empreendimentos são extremamente bem vindos, parabenizamos os empreendedores, nós colocamos a disposição e desejamos absoluto sucesso”, avaliou o presidente da ACIG.

Próximo a Catedral das Assembleias de Deus

O empreendimento fica próximo a Catedral das Assembleias de Deus, considerada a maior da região Norte do País, que depois de pronta terá capacidade para receber 5 mil pessoas.

No lançamento o pastor João Gomes aproveitou para convidar os empreendedores para a 31ª União de Mocidade das Assembleias de Deus no Estado do Tocantins que acontecerá entre os dias 10 a 12 de abril deste ano e terá como tema: “Mais a quem hei de comparar essa geração”. Mt. 11:16.