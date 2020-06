Médico tocantinense morre no Paraná vítima da Covi-19

O médico residente Caio Martins Guedes, de 33 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (22) vítima de Coronavírus. Ele estava internado no Hospital Pilar, em Curitiba, e o quadro de saúde se agravou nos últimos dias.

Da Redação

O médico era residente de ortopedia no Hospital Angelina Caron e plantonista em uma instituição de saúde em Bocaiúva do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba.

Os pais do médico são servidores publicos e um irmão trará as cinzas para Taguatinga. “Não tivemos a oportunidade de fazer o sepultamento e o irmão dele esperou o procedimento de cremação e está trazendo as cinza que estará chegando até sábado. Domingo vamos fazer uma missa e os meus tios vão sepultar as cinzas porque é o que podemos fazer neste momento”, disse uma parenta do médico que mora em Gurupi.

Em nota, o hospital lamentou a morte do profissional.

De acordo com o CRM-PR, ele foi o quarto médico a perder a vida no Paraná por causa do novo coronavírus, mas o primeiro que estava no exercício da atividade. Guedes estava trabalhando no estado desde maio de 2018. O primeiro registro dele foi em Goiás.

“O CRM-PR e a classe médica estão enlutados. Reforçamos para que todos tenham comprometimento na luta contra a pandemia. Nosso sacrifício não será em vão”, afirma Roberto Yosida, presidente do conselho. O médico é tocantinense de Taguatinga, filho de pioneiros da cidade.