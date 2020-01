MEC aprova Programa de Residência Multiprofissional da UnirG Avalie esse post Avalie esse post

A Universidade de Gurupi (UnirG) conquistou a aprovação do Programa de Residência Multiprofissional Integrada em Saúde da Família e Comunidade. O Programa na área de Ciências da Saúde, foi inscrito na Seleção da Coordenação Geral de Residências em Saúde, do Ministério da Educação (MEC) para abertura de novos cursos. Estão envolvidos os cursos de Fisioterapia, Enfermagem e Odontologia.

por Redação

Já foram solicitadas seis bolsas para os residentes, sendo duas bolsas para cada curso, no valor de R$ 3.330,43. “Assim que houver a liberação das bolsas, pelo MEC, a UnirG irá lançar o edital para seleção dos profissionais interessados em concorrer às vagas”, afirmou a coordenadora do Programa, a professora Ma. Janne Marques Silveira.

“A proposta desta residência é o desenvolvimento de ações voltadas para o atendimento ao SUS, para a formação dos profissionais mais preparados para atuarem na Atenção Básica, por meio da integração entre ensino-serviço-comunidade”, mencionou Janne Marques.

A Residência Multiprofissional será na modalidade em tempo integral, com aulas teóricas e práticas e duração de dois anos. A carga horária total prevista é de 5.760 horas.

As atividades serão desenvolvidas em sala de aula, no Centro de Atendimento à Mulher, Atenção ao Indígena, Centro de Atendimento Psicossocial e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), em parceria com a Secretaria de Saúde de Gurupi. Todas as atuações estarão sob a supervisão de profissionais da equipe técnica (preceptores), docentes do Programa e tutores vinculados.

Além dos atendimentos à comunidade, os residentes também participarão de atividades de pesquisa e extensão promovidas pela UnirG.

(L(Luciene Marques – Ascom/UnirG)