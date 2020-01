Maxzen vence Malvinas e conquista a Copa do Craque Avalie esse post Avalie esse post

A partida terminou empatada em 1 a 1 no tempo normal e o vencedor só foi definido nas penalidades e o Maxzen levou a vantagem e conquistou o título da Copa do Craque 2019/2020. Na premiação, o time ainda teve os melhores jogadores e um dos artilheiros do certame.

Por Régis Caio

Durante o primeiro tempo, a partida não teve muitas oportunidades de gol e terminou em 0 a 0. Já na segunda etapa o Maxzen abriu o placar após cobrança de falta de Ronaldo.

O Malvinas foi pra cima em busca do empate e nos minutos finais conseguiu. Richardson chutou a bola desviou na defesa adversária e enganou o goleiro do Maxzen, 1 a 1.

O jogo terminou empatado e nas penalidades melhor para o Max que venceu por 4 a 3 e conquistou o título da maior competição esportiva do futebol amador do Tocantins.

Trajetória Maxzen

A trajetória campeã começou com: Uma vitória (4×1 na AFAGU), uma derrota (1×0 para o Santa Cruz) e 4 empates (0x0 Veteras/Jardim, 0x0 Atlético São José, 0x0 Atlético Porto e 1×1 Malvinas). O ataque marcou 6 gols e a defesa tomou 2 gols.

O MaxZen teve o melhor goleiro da competição (Valdeir Gonçalves), o melhor técnico do certame (Torquato Noleto) e um dos artilheiros (Tozin), enquanto que o Malvinas teve o outro artilheiro (Heder).

Com informações de Alisson Gonçalves