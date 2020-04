Mauro Carlesse e outros quatros governadores são citados pela Época como os únicos que reduziram seus salários em meio a crise do COVID-19

Conforme a revista Época os governadores dos estados do Rio Grande do Sul, Acre, Tocantins, Paraná e Piauí anunciaram cortes entre 15% a 100%, como foi o caso do governador do Tocantins, Mauro Carlesse (DEM).

por Wesley Silas

A reportagem leva os nomes dos governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite; Acre, Gladson Cameli; do Tocantins, Mauro Carlesse; do Paraná, Ratinho Júnior e do Piauí, Wellington Dias.

“Cameli (PP) e Carlesse (DEM) abriram mão da remuneração por três meses. Ratinho Júnior (PSD) e Eduardo Leite (PSDB) receberão 30% a menos e Wellington Dias, 15%”, lê-se na reportagem.

Destaca ainda que “os governadores do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), de São Paulo, João Doria (PSDB), e de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), já doavam as remunerações antes da pandemia”.