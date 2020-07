Mateiros é a única cidade do TO sem casos registrados de Covid-19

O município de Mateiros, na região do Jalapão, é a única entre as 139 do Tocantins, que ainda não registrou casos da Covid-19.

Da Redação

Mateiros fica a 310 km de Palmas e possui cerca de 2.684 habitantes. Segundo o secretário de saúde do município, Sinlvado dos Santos Morais, a luta contra o novo coronavírus começou em março.

“Estamos controlando desde março. No primeiro momento fechamos para não receber turistas na cidade e suspendemos as aulas, antes mesmo do estado, que em seguida fechou o parque do Jalapão. Depois iniciamos um trabalho educativo com a população. Começamos um trabalho de monitoramento de quem sai e quem chega, entre os moradores”. disse o secretário para o site G1.