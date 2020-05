Master Clean oferece aos gurupienses serviços profissional de higienização e proteção de estofados e tapetes

Em tempos de pandemia de Covid-19, todas as famílias buscam proteção para manter a saúde física e mental. Neste conceito e com produtos com certificado de rótulo ecológico ABNT, a empresa Master Clean, parceira da Casa Conforto: Cortinas, Papel de Parede, Enxovais e Decoração, disponibiliza aos gurupienses a única lavanderia de tapetes especializada no mercado com processos profissionais, trabalho exclusivo para remoção de odores de xixi de pet.

Segundo os empreendedores Ricardo Souza Dias Silva e o seu sócio Michael Rodrigues Vargas, no momento em que as famílias estão trancadas em casa e recebendo diversos tipos de notícias surge a necessidade de investir na qualidade do seu ambiente, deixando-o mais limpo, cheiroso e agradável. A melhor dica que o mercado municipal e regional oferece às famílias, convencionais ou não, são os serviços da Master Clean, uma empresa do setor de limpeza, higienização e proteção de estofados e tapetes.

"Nós trabalhamos com produtos específicos que possuem laudos técnicos de eficácia, age contra fungos, ácaros, bactérias, micróbios, vírus e agentes ofensivos a saúde humano", explica Ricardo Souza.

Mais do que estética, saúde:

Ele explica que a Master Clean oferece serviços de impermeabilização cujo os produtos são atóxicos (não nocivo), considerado único ofertado no mercado regional por ser sem risco de explosão, não precisa de nenhum item de segurança para aplicação, não tem cheiro e não modifica o tecido.

"Nosso impermeabilizante de tecidos é um produto totalmente sem toxicidade, sem cheiro e não inflamável, fabricado por nanotecnologia de última geração de impermeabilizantes. É o único produto no Brasil a usar como matéria prima o dióxido de sílica em nano escala. Uma matéria prima tão pura que um copo de água ao lado de um copo com o nosso impermeabilizante é praticamente impossível diferenciar. O poder da nano partícula traz também o benefício de uma das proteções mais fortes do mundo comparada as tecnologias antigas de impermeabilizantes de tecidos, baseadas em resinas", explica Ricardo.

Ele explica ainda que os serviços da Master Clean disponibiliza para os clientes laudos técnicos que comprovam como a única empresa a garantir a eliminação, com comprovação, de 99,9999% das bactérias causadoras de maus odores.

"Nosso serviço de limpeza de estofados é realizado na casa do cliente, sem bagunça, sem cheiro, totalmente seguro e conta com profissionais com devidos EPIs. Em poucas horas o estofado estará limpo e apto para uso", garante o empreendedor