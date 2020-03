Marilon Barbosa nega articulação do seu nome como vice de Cinthia Ribeiro Avalie esse post Avalie esse post

O vereador e presidente da Câmara Municipal de Palmas, Marilon Barbosa, negou que o seu nome tenha sido colocado num acordo político entre a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro (PSDB) e o seu irmão, o vice-governador Wanderlei Barbosa (PTB).

por Wesley Silas

Conforme foi noticiado pelo Portal Atitude, os bastidores da política de Palmas esquentou com informações de uma suposta desistência da candidatura a prefeito da cidade do vice-governador, Wanderlei Barbosa, e apoio a reeleição da prefeita Cinthia Ribeiro tendo Marilon Barbosa indicado para ser o vice.

Em nota, o presidente da Câmara Municipal da Capital disse que não seria verdade a indicação do seu nome para ocupar a chapa majoritária, mas continuará como candidato à reeleição.

“Marilon Barbosa, será candidato a vice-prefeito na chapa da prefeita Cinthia Ribeiro, o parlamentar vem a público desmentir todas estas informações. Ao ensejo, reafirma que será candidato à reeleição, disputando o cargo de vereador”, informou o vereador por meio de sua assessoria.

Ainda na nota Marilon Barbosa lamentou que no prazo em que “os partidos e os pré-candidatos estão conversando sobre acomodações partidárias para disputa da eleição desde ano, pessoas más intencionadas, com interesses de atrapalhar sua candidatura à reeleição, estejam plantando notícias falsas, com o intuito de prejudicar seu projeto político”.

“O vereador enfatiza ainda que, a decisão quanto ao partido que disputará a reeleição, será única e exclusivamente sua, sem interferências de nenhum grupo político, seja ele, municipal, estadual ou federal”.

