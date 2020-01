Maquiador do interior do Tocantins torna-se reconhecido mundialmente 4.4 (88.57%) 7 votes (88.57%)votes

Conheça a história do maquiador Raphael Oliver, criado em Chapada da Natividade, interior do Estado do Tocantins, de origem humilde que rompeu muitas barreiras e conquistou o mundo com sua arte.

Via Veja

Em 2010 mudou-se para Palmas, capital do Estado em 2010 devido à uma bolsa de estudos que ganhou integralmente do Prouni para estudar marketing. Foi na faculdade onde começou seus primeiros passos na maquiagem profissional maquiando suas colegas para festas, e com os feedback positivos de suas amigas mais próximas se sentiu encorajado a investir fundo na arte como profissão. Realizou seu primeiro curso de maquiagem profissional na reconhecida escola de maquiagem Catharine Hill em São Paulo.

Após isso Raphael descobriu que tinha um talento especial para a arte de pintar e valorizar faces, começou a atender clientes em um salão de beleza da capital Tocantinense e pouco a pouco foi ganhando espaço e tornando reconhecido em sua região. Três anos depois recebeu seu primeiro convite para dar um curso na cidade de Belo Horizonte – MG, no extinto Ateliê da Maquiagem, Raphael conta que após sua primeira experiência com a educação teve certeza que ali estava o seu propósito, sentiu que era uma forma de ajudar muitas pessoas a também mudarem de vida com a maquiagem, assim como a sua havia mudado.

Raphael continuou crescendo até se tornar proprietário do seu próprio salão de beleza onde trabalhou por 7 anos atendendo a inúmeras clientes, noivas, formandas e debutantes realizando o sonho de muitas mulheres de celebrarem momentos especiais lindas e felizes.

Raphael relata que já passou por muitas dificuldades, houve uma época que não tinha dinheiro para investir em produtos caros ou acessórios necessários para realizar suas maquiagens e andava de moto táxi para ir atender suas clientes.

Mesmo com as dificuldades e limitações Raphael tinha um sonho de um dia viver somente da renda da maquiagem, pois não queria ter que dividir seu tempo com mais nada, já que seu amor pela arte já era tão grande que não dava mais para voltar atrás.

O que Raphael não imaginava era que iria se tornar nacional e mundialmente conhecido pelo seu trabalho chegando a ir ministrar cursos em países como Estados Unidos, Índia, Equador, Colômbia e até Dubai, tudo isso devido à internet que possibilitou que seu trabalho chegasse a muitos lugares do mundo.

Raphael é autoridade no mercado de maquiagem profissional como educador e mentor. Atualmente o artista vive em São Paulo-SP e ajuda inúmeros maquiadores iniciantes e já atuantes ao redor do mundo a superarem suas dificuldades profissionais e também alcançarem o sucesso.