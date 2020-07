Mais dois cursos da UnirG recebem nota satisfatória do CEE -TO

A Universidade de Gurupi – UnirG celebra as conceituações recentes dos cursos da Instituição avaliados pelo Conselho Estadual de Educação (CEE). Farmácia subiu o conceito de 2,6 para 4 e Educação Física manteve a nota 3. A visita dos membros do órgão ocorreu em março e recentemente a avaliação foi publicada no DIARIO OFICIAL JULHO 2020

Por Redação

A nota máxima do Conselho é 5. Os avaliadores estiveram na Instituição por dois dias, fazendo a análise in loco e averiguando desde documentos, estrutura física, reuniões com colegiados e entrevistas com alunos, professores, servidores administrativos e gestores.

Conforme a coordenadora de Farmácia, Natália Moreira Lopes Leão, o resultado é devido ao engajamento da equipe que foi crucial para a guinada da avaliação. “Seria impossível alcançar bons resultados, à frente deste trabalho, estando sozinha. Despertar nas pessoas envolvidas a consciência da importância de uma boa avaliação para o curso foi o ponto de partida. Coordenação de Estágio, docentes, acadêmicos, reitoria, pró-reitorias, assessorias e servidores, foram mais que voluntários nesse trabalho, assumindo responsabilidades e gerando resultados”, ressaltou.

A coordenadora disse ainda que foi fundamental o envolvimento da equipe conhecendo todo o processo de avaliação e reconhecendo a importância. “Os parâmetros estabelecidos pelo o Conselho ditou o rumo a ser seguido, as prioridades, adoção de protocolos, nos deu uma noção da distância a ser percorrida. Aliás, o tempo foi nosso principal obstáculo nessa conquista, tendo em vista que foi um trabalho iniciado do zero, quando, a busca por uma boa avaliação deveria ser um processo continuado”, lembrou.

“Estamos radiantes pela conquista inédita do curso, mas com a consciência de que o trabalho não acabou. Queremos deixar como legado para o curso, a cultura da busca contínua por melhores avaliações pelas gestões vindouras e que com o fortalecimento do tripé pesquisa, ensino e extensão, em breve nos garantirá a nota 5”, festejou, Natália Leão.

O coordenador doo curso de Educação Física, Me. Jackson Carlos da Silva, também comenta a dedicação de toda a equipe que buscou atender todos os quesitos avaliados. “Dedicamos nosso trabalho a partir dos quesitos do relatório realizado pelos membros do Conselho, sinalizadas na avaliação da última visita. Nos organizamos em relação a documentação e buscamos melhorias na parte pedagógica”, disse.

O coordenador destacou a importância da presença dos avaliadores, “principalmente, para conhecermos onde podemos avançar e onde estão nossas fragilidades. A comissão estabeleceu um bom diálogo sobre as dimensões do que foi avaliado, reunimos com o corpo docente, administrativo e gestores para que todos pudessem compreender a realidade do nosso curso. Foi uma reunião muito enriquecedora”, completou.

Jackson disse ainda que “ser avaliado num período tão complexo, de pandemia, foi um desafio muito grande para a equipe, pois algumas de nossas ações deixaram de ser vistas pelos conselheiros, por serem efetivas junto a comunidade gurupiense. Porém, foi possível eles perceberem todas as nossas ações por meio de depoimentos dos alunos realizados em relatórios”, falou o coordenador.

Para a Reitora da UnirG, Ma. Sara Falcão, o corpo docente tem trabalhado constantemente para a melhoria da qualidade de ensino, o que se reflete na avaliação positiva do Conselho Estadual de Educação. “Me sinto ainda mais lisonjeada em ser farmacêutica e gestora da Instituição, vendo o comprometimento pela busca da qualidade do ensino da Instituição. Acompanhar a evolução do curso de Farmácia me deixa orgulhosa constatando que a nota praticamente dobrou”.

“Parabenizo também o curso de Educação Física pela dedicação em manter o conceito satisfatório. Sem a união entre professores, colaboradores e coordenadores o resultado não seria possível, pois de fato a nossa Universidade vem fazendo a diferença”, finalizou a reitora.