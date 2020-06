Mais Delivery chega a Araguaína que passar a contar com seis plataformas

Com atuação em mais de 250 cidades brasileiras, rede de franquias Mais Delivery inicia o atendimento em Araguaína ainda neste mês, gerando 30 novos postos de trabalho

Por Mara Santos|

A partir de 22 de junho, os araguainenses contarão com mais uma plataforma de compras on-line, o Mais Delivery, aplicativo com atuação em mais de 250 cidades. A empresa já iniciou as atividades de treinamento dos colaboradores e captação de empresas parceiras, já são 32 empresas cadastradas até esta quarta-feira, 10.

Inicialmente, a empresa gerará 30 empregos, entre profissionais das equipes de atendimento e prestadores de serviço de entregas. “Estamos a todo vapor para contribuir com Araguaína, tanto com nossos parceiros como com o aumento do emprego que neste momento é muito importante para economia local”, afirmou Edilaine Rodrigues, uma das proprietárias da franqueada.

Entre as motivações que a levaram a escolher Araguaína para a implantação da empresa, estão a força da economia local e a qualidade de vida na cidade. “Considero Araguaína uma cidade excelente para morar e com excelente potencial empresarial”, ressaltou.

Mais Delivery

Com quatro anos no mercado, a startup hoje é um dos aplicativos mais conhecidos no país, que reúne os mais diferentes segmentos, como restaurantes, lanchonetes, farmácias, supermercados, conveniências, decoração, perfumaria, eletroeletrônicos, entre outros.

Além da grande variedade de produtos, tem vantagens como descontos exclusivos aos clientes e a realização de sorteios de brindes.

Oportunidade

A oferta de empregos para entregadores chegou na hora certa para os mototaxistas, que em virtude da pandemia do novo coronavírus estão proibidos de transportar passageiros e autorizados a efetuar o serviço de transporte de mercadorias.

“Estamos selecionando prestadores de serviço com experiência em entregas e endereços, como os mototaxistas, e até mesmo alguns profissionais que possuem moto e precisam trabalhar neste momento. Estamos bem criteriosos para oferecer um serviço de qualidade e agilidade aos nossos parceiros e clientes, por isso todos irão passar por um treinamento”, comentou Edilaine.

Outras plataformas

As regras de isolamento social impostas durante a pandemia do novo coronavírus aceleraram a digitalização do consumo, aumentando em 80% o número de instalações de aplicativos de compras no Brasil, segundo a revista E-commerce Brasil.

Com a chegada do Mais Delivery, Araguaína passa a contar com seis plataformas de compras on-line em atividade. Os araguainenses já utilizam o Compra Logo, Compra em Casa Brasil, iFood, Tô no Lucro e ZapDelivery – a feira em sua casa.