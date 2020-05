Mais Delivery amplia rede e chega a Gurupi, Paraíso e Araguaína

Em meio a pandemia da Covid-19, a Mais Delivery amplia a rede de franquias e chega a Gurupi, Paraíso do Tocantins e Araguaína. Trata-se de uma mult delivery que vai vender de tudo, desde alimentação, peças de carros e motos, celulares, pet shop e bebidas.

por Wesley Silas

A startup Mais Delivery irá abrir, simultaneamente, franquias em Gurupi, Paraíso do Tocantins e Araguaína oferecendo em sua plataforma serviços com entregas rápidas de uma infinidade de produtos como peças automotivas e para motos, produtos de supermercado, farmácia/medicamentos, perfumaria, lojas de roupas, calçados, pet shop, distribuidora de bebida, açougue, celulares, eletrônicos, eletrodoméstico, material de construção, floricultura, padaria e os melhores Food da cidade.

A novidade foi anunciada por um grupo de empresários de Gurupi e a abertura será simultânea no início do mês de junho nas cidades de Gurupi, Paraíso do Tocantins e Araguaína, ofertando mais de 20 empregos diretos e 70 empregos indiretos, com contratações de moto boys.