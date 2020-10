Mais de mil veículos prestigiaram carreata de Gutierres e Eduardo Fortes, aponta coligação

Conforme a assessoria de imprensa da coligação, “Gurupi presenciou nessa segunda-feira (12) a maior carreata da história da cidade”.

Por Redação, via assessoria

Nas estatísticas da coligação, a carreata “movimentou mais de mil veículos entre carros e motos e levou os candidatos a prefeito Gutierres e a vice Eduardo Fortes por vários bairros da cidade”.

No entendimento da assessoria de Gurierres, onde Laurez e ele e Fortes passaram dava para ver as manifestações de apoio e carinho. Quem assistiu não teve dúvidas de que a cidade está com Gutierres. “O homem disparou, não vai ter pra ninguém. Gurupi quarentou”, gritou entusiasmado Lindomar Nunes.

“Vamos para a maior vitória que Gurupi já teve”, disse o prefeito Laurez Moreira em sua fala ao público quando chegou ao comitê.

Emocionado, Gutierres agradeceu o apoio da população. “Estou muito grato e emocionado por esse carinho. O povo mostrou que Gurupi é 40. Cada gesto, cada demonstração nessa noite nos faz acreditar que nosso povo quer continuar sendo respeitado, o gurupiense que acredita que na verdade está conosco,” declarou Gutierres.