Mais de 50 profissionais da saúde de Gurupi estão afastados devido a Covi-19

Dados trabalhados a partir do banco do Sistema de Gestão de Recursos Humanos deste domingo, 19, apontam que nos últimos três dias (17, 18 e 19 de julho) 68 profissionais da saúde que trabalham no Hospital Regional de Gurupi foram afastados por suspeita ou por confirmação de contágio da Covid-19.

por Wesley Silas

“Todos servidores do grupo de risco estão afastados. Tem médicos que trabalham no HRG, Unimed e Samu. Dois destes médicos foram afastados depois de serem contaminados no Samu”, disse um profissional que atua na linha de frente no combate a Covid-19 ao Portal Atitude.

O detalhamento diário de afastamento relacionado à Covid, divulgado no site integra saúde do Tocantins, mostra que nos últimos três dias 14 médicos se afastaram do Hospital Regional de Gurupi por suspeita ou contágio da Covid-19. Além de 09 enfermeiros e 29 técnicos em enfermagem. Outros profissionais como auxiliar em servidos de Saúde e cirurgião dentista também estão afastados da unidade hospitalar.

Recolhimento de respiradores

A politização da pandemia da Covid-19 piora a situação quando coloca mais peso nos profissionais da saúde que encontram-se na ponta. Um dos exemplo foi o recolhimento de 13 respiradores enviados pelo Ministério da Saúde para o Hospital Regional de Gurupi por necessidade de tombamento patrimonial na Secretaria Estadual de Saúde em Palmas. Ao mesmo tempo em que a UPA de Gurupi recebeu do Ministério da Saúde 03 respiradores.

O Portal Atitude teve acesso a um memorando Circular do Superintendente de Gestão Administrativa, Carlos Felinto Júnior, em que ele pede celeridade dos procedimentos de recebimento, tombamento patrimonial dos respiradores que Secretaria Estadual de Saúde – SES/TO recebeu do Ministério da Saúde que foram entregues diretamente na Unidade Hospitalar.

“Muitas pessoas olham apenas para política e esquecem do cenário real. Vale lembrar que não se monta uma UTI/Covid apenas com respiradores. Para acontecer é necessário outros equipamentos, Recursos Humanos, liberação do Ministério da Saúde que é feito em conformidade a população e número de casos e convencer novos profissionais da saúde para trabalhar na linha de frente da Covid-19”, informou um servidor da saúde estadual.

Aumento de casos e estrutura hospitalar

Os debates de redes sociais acontece no momento em que o número de casos de pessoas contaminadas com a Covid-19 saltou de 236 confirmados, destes, 139 pessoas recuperadas, 92 pessoas em tratamento no dia 29 de junho, para 559 confirmados, destes 236 estão recuperados, 318 em tratamento neste domingo, 19 de julho. A boa notícia é o não aumento de novos óbitos em Gurupi que permanece em 05 vítimas no momento em que 80% dos 10 leitos da UTI/Covid-19 estão ocupados e 40% (6/15) dos leitos clínicos encontram-se ocupados.

Diante ao crescimento do número de novos casos, o Hospital da UNIMED aumentou de 02 para 06 vagas na UTI/Covid-19.