Mais de 17,3 mil estudantes da regional de Gurupi começam a receber kits de alimentos

Esta é a segunda etapa da entrega dos alimentos. Nesta fase, os kits já foram entregues na regional de Araguaína e nos municípios de Mateiros e São Félix do Tocantins

por Cláudio Paixão

A segunda etapa da entrega de kits de alimentos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), para os estudantes da regional de Gurupi, começou nesta quarta-feira, 17. Nesta etapa já foram entregues mais de 31 mil kits para os estudantes da regional de Araguaína e dos municípios de Mateiros e São Félix do Tocantins, no território do Jalapão.

Ao todo, a Diretoria Regional de Educação (DRE) de Gurupi conta com 17.307 estudantes. Nesta quarta-feira, os kits foram entregues no Colégio Estadual Girassol de Tempo Integral José Seabra Lemos, na Escola Estadual Vila Guaracy, na Instituição Beneficente Irmã Dulce, na Escola Estadual Doutor Waldir Lins, na Escola Especial São Francisco de Assis e na Escola Estadual Setor Aeroporto.

Já na quinta-feira, os alimentos chegam às seguintes unidades de ensino: Centro de Ensino Médio Ary Ribeiro Valadão Filho, Centro Educacional Fé e Alegria Paroquial Bernardo Sayão, Colégio Estadual Girassol de Tempo Integral José Seabra Lemos, Colégio Militar do Estado do Tocantins – Presidente Costa e Silva, Escola Estadual Hercília Carvalho da Silva, ambas no município sede da Regional.

“Logo após a entrega dos alimentos nas unidades de ensino, a equipe gestora organiza todo o processo de distribuição, seguindo os cuidados recomendados pelas organizações de saúde. Para os estudantes que moram na zona rural, estamos realizando as entregas na rota do transporte escola. Essa é uma iniciativa realizada em prol do bem-estar dos nossos estudantes e que vem sendo desenvolvida a pedido do Governador Mauro Carlesse”, pontuou a titular da Seduc, Adriana Aguiar.

A entrega dos kits vem ocorrendo de forma contínua, desde março, na primeira etapa foram entregues 157.659 kits de alimentos. Até agora, na segunda etapa, já foram beneficiados 30.569 estudantes da Regional de Araguaína e 829 estudantes da Regional de Palmas – municípios de Mateiros e São Félix do Tocantins, incluindo uma unidade de ensino localizada dentro do povoado Mumbuca, que atende a 80 alunos.

A ação é uma das políticas adotadas pelo Governo do Tocantins para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Essa ação foi pensada logo após a suspensão das aulas na rede estadual de ensino, considerando que muitos estudantes têm na alimentação escolar a sua principal refeição. Os estudantes, que não utilizam o transporte escolar, maiores de 18 anos ou os seus responsáveis retira os alimentos em suas respectivas unidades de ensino.