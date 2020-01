Mais de 120 aparelhos de celular transportados ilegalmente são apreendidos pela PRF Avalie esse post Avalie esse post

Os aparelhos estavam sendo transportados no bagageiro de um ônibus e eram transportados como se fossem conversores digitais

por Redação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde do último sábado, 11, um total de 125 smartphones transportados ilegalmente. O flagrante foi registrado no km 332 da BR-153, município de Guaraí/TO.

Durante abordagens de rotina, a equipe da PRF fiscalizou um ônibus de transporte de passageiros, sendo que ao fiscalizar o compartimento de cargas, encontraram duas caixas de papelão envolvidas com fita adesiva. Ao ser questionado sobre as caixas, o motorista informou que eram encomendas despachadas e apresentou a nota fiscal que as acompanhava.

Com base no valor de mercado, estima-se que a carga tenha um valor de cerca de 80 mil reais.

Ao analisar o documento fiscal a equipe da PRF observou que a descrição era de 45 unidades de conversor digital no valor de R$ 2.249,55, no entanto, desconfiaram e ao abrir as caixas de papelão encontraram no interior um total de 125 aparelhos de celular: 20 aparelhos SAMSUNG A10, 30 aparelhos SAMSUNG A20, 4 aparelhos SAMSUNG A30, 20 aparelhos XIAOMI A3, 4 aparelhos REDMI GO, 15 aparelhos LG K9, 12 aparelhos LG K12, e 20 aparelhos LEMON SENSI 8.

Os celulares tinham sido enviados de Brasília/DF e tinham como destino o município de Peritoro/MA.

Diante dos fatos, restou configurado o crime de descaminho. Os aparelhos foram apreendidos e encaminhados para a Polícia Civil em Guaraí.